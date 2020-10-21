Москва, , 16:56 — REGNUM За период пандемии коронавируса российские банки обнаружили, что у них снизились доходы, и поэтому теперь они всеми силами стараются изыскать дополнительную прибыль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, объясняя, почему в РФ падает лояльность населения к банкам.

«За период пандемии, в том числе в связи с одобренными многим кредитными каникулами, у банков снизились доходы, — сказала экономист. — Поэтому они стараются всеми силами изыскать возможности по привлечению дополнительной прибыли, в том числе навязывая клиентам услуги или недобросовестно переманивая клиентов других банков, завлекая недостоверной информацией».

Как пояснила Степанова, падение доверия и лояльности граждан РФ к банкам продолжится, так как приоритетной для банков останется погоня за прибылью.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс лояльности населения к банкам (NPS), подсчитанный аналитическим центром НАФИ, к сентябрю составил всего 1,3 — это новый минимум для России за последние пять лет.

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