Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM Финансирование социальных контрактов в Нижегородской области будет увеличено в 1,6 раза, это позволит направить адресную поддержку большему числу жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства сегодня, 21 октября.

Дополнительно на эти цели направят 675,3 млн рублей, в том числе свыше 453 млн рублей из федеральной казны и 182 млн рублей из регионального бюджета.

«Нижегородская область является лидером среди всех пилотных регионов, реализующих данный проект, как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что с начала 2020 года в Нижегородской области заключено более 16 тысяч социальных контрактов, из которых 8 209 — на трудоустройство, 6 955 — для преодоления трудной жизненной ситуации, 542 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 443 — на прохождение обучения.