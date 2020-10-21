Москва, , 16:54 — REGNUM Общая сумма ущерба от преступлений, совершённых в России с начала года, составила более 392 млрд рублей. Об этом говорится в представленном 21 октября отчете МВД о показателях преступности в стране за январь — сентябрь 2020 года.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 392,2 млрд рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что это на 20,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время общее число зарегистрированных в стране преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,2%.

Согласно данным МВД, основная доля материального ущерба за отчётный период (273,8 млрд рублей) приходится на преступления экономической направленности. При этом их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составляет лишь 5,7%.