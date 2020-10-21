Подгорица, , 16:51 — REGNUM Международный валютный фонд готов оказать поддержку Черногории, заявил глава Миссии МВФ в Черногории Шрикант Сешадри. Он также отметил, что фискальная политика в предстоящий период должна быть сосредоточена на устойчивости государственного долга.

«Делегация Черногории, состоящая из представителей центрального банка Черногории и министерства финансов, приняла участие в виртуальном заседании бельгийско-голландского избирательного округа под председательством президента Центрального банка Нидерландов Клааса Узла. В заседании также приняли участие высокопоставленные должностные лица других 14 стран-участниц Армении, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Кипра, Грузии, Израиля, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Румынии и Украины», — говорится в сообщении центробанка Черногории.

На сессии было отмечено, что осенние встречи МВФ и Всемирного банка в этом году в основном посвящены теме пандемии коронавируса, которая принесла серьезные медицинские и экономические проблемы на глобальном уровне. Спад экономической активности и нарушение финансового баланса обусловили рост государственного долга, который во многих странах находился на тревожном уровне еще до кризиса.