Москва, 21 октября 2020, 16:47 — REGNUM Жители РФ часто попадают в зависимость от крупных банков из-за так называемых «зарплатных» проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, рассуждая о причинах падения лояльности граждан РФ к банкам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему в российских банках падает качество обслуживания.
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