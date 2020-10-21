Москва, , 16:47 — REGNUM Жители РФ часто попадают в зависимость от крупных банков из-за так называемых «зарплатных» проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, рассуждая о причинах падения лояльности граждан РФ к банкам.

«Зарплатные» проекты крупных банков способствуют негативной практике, когда банки не заботятся о качестве услуг, зная, что их клиенты привязаны к ним зарплатными картами, — сказала Степанова. — Крупные банки, находясь в монопольном положении, не заботятся о лояльности клиентов, так как клиентов к ним гонит политика Банка России по очистке банковского рынка и повышению его прозрачности (что выражается в отзыве банковских лицензий)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему в российских банках падает качество обслуживания.

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