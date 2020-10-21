Москва, , 16:43 — REGNUM Госдума единогласно в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставке НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. В Госдуме отмечают, что это первый шаг к прогрессивной шкале налога.

Устанавливается налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется эта налоговая ставка.

Ставка будет рассчитываться таким образом, что в отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тыс. рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн рублей. Таким образом, отмечает комитет Госдумы по бюджету и налогам, по повышенной налоговой ставке будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.

Для отдельных видов доходов физических лиц сохраняются действующие налоговые ставки, в том числе в размере 13%. Так, речь идет о ставке НДФЛ от продажи недвижимого имущества или доли (долей) в нем, а также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения. Комитет Госдумы предлагает распространить ставку в 13% и на движимое имущество.

Ко второму чтению комитет Госдумы предлагает также обсудить вопрос о сохранении действующей налоговой ставки 13% при налогообложении страховых выплат (в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и выплат по возмещению вреда).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что федеральный бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных в том числе с пандемией.

«Но, несмотря на бюджетный дефицит, президент поставил задачу — все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни. Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается», — заявил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит повышение ставки НДФЛ