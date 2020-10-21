Москва, , 16:34 — REGNUM Российские банки зачастую гонятся за количеством новых клиентов, забывая про качество предоставляемых услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что уровень лояльности граждан РФ к банкам упал до минимума.

«Перечень оказываемых банками услуг стал гораздо шире, и потому качество этих услуг невысокое в условиях недостаточного времени на отладку работы специалистов и систем по оказанию новых услуг, — сказала Степанова. — Чем шире спектр оказываемых услуг, тем хуже, как правило, их качество, особенно в первое время. У крупных банков из-за их монопольного положения нет взаимосвязи между качеством услуг и прибылью банка».

Как пояснила экономист, люди, находясь в стесненных экономических условиях, вынуждены перейти на обслуживание в крупные банки, опасаясь за сохранность своих денег из-за массового отзыва лицензий, которое наблюдалось в последние годы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, что, по его мнению, привело к падению лояльности граждан к банкам.

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