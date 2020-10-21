Москва, , 16:05 — REGNUM Пандемия ускорила внедрение в России цифровых технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал прогноз, сделанный в рамках Всемирного экономического форума, согласно которому из-за внедрения новых технологий и изменений в разделении труда людей и машин 85 млн рабочих мест исчезнут с рынка труда, однако на их месте возникнут 97 млн новых.

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Как пояснил Земцов, такие прогнозы очень сложно проверить — рынок труда постоянно трансформируется, и отследить эти изменения трудно. В предыдущие волны промышленной революции технологии действительно создавали больше рабочих мест, чем убирали, но для этого требовалось время, адаптация рынка труда и новые предприятия.

«Рынок труда в России постоянно меняется, — также уточнил он. — Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий, что привело к распространению удаленной работы, различных форм дистанционного образования и повышения квалификации. Возможно, часть малоквалифицированных сотрудников (продавцы, охранники) покинут рабочие места в крупных городах. С другой стороны, одновременно растет потребность в курьерах благодаря развитию онлайн-торговли».

Как подчеркнул экономист, высококвалифицированные сотрудники, занятые на удаленной работе, а также самозанятые думают о переезде из центров агломераций на их периферию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что мировая экономика сейчас развивается не за счет передовых технологий, а за счет экстенсивного расширения трудозатратных технологий.