Мадрид, , 16:00 — REGNUM Экономика Испании в 2020 году недополучит более 106 млрд евро в связи с мировыми ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщает Альянс за передовой туризм Exceltur.

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Отмечается, что альянс ухудшил свой прогноз двухмесячной давности по падению уровня доходов с туризма на 7,5 млрд евро.

По мнению специалистов, уровень убытков в сфере туризма к концу 2020 года в Испании будет аналогичен уровню 1995 года.