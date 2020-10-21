Сеул, , 15:55 — REGNUM В третьем квартале 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи в Индию сократился на 18%, до $3,12 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Нью-Дели.

Известно, что экспорт судов вырос на 28,1%, до 220 млн, автозапчастей — на 25,7%, однако экспорт полупроводников, напротив, сократился на 4,2%.

С другой стороны, импорт товаров из Индии в Южную Корею сократился на 18%, до $1,13 млрд. Профицит торгового баланса составил $1,9 млрд.

Импорт нефтепродуктов сократился на 37,3%, алюминия — на 30,3%.

Отмечается, что в рамках новой южной политики власти Южной Кореи намерены увеличить товарооборот между странами с 20,7 млрд (показатель 2019 года) до 50 млрд к 2030 году. Однако из-за пандемии коронавируса реализация данного плана может затянуться.