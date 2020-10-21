Москва, , 15:51 — REGNUM На рынок труда РФ возвращается та часть граждан, которые планировали пересидеть лето на даче. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что уровень безработицы в России в сентябре 2020 года сократился до 6,3%.

«На рынок труда возвращается та часть граждан, которая планировала пересидеть лето на даче, собрать урожай и решить многие личные проблемы, — сказала Лебединская. — Появились многочисленные вакансии по привлечению неквалифицированного персонала, высвобождающиеся после отъезда мигрантов, возвращаются временно уволенные с обещанием повторного найма, а так же увеличивается число вакансий со стороны работодателей, которые начинают снова набирать распущенные штаты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 3,7 млн человек.