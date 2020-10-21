Москва, 21 октября 2020, 15:51 — REGNUM На рынок труда РФ возвращается та часть граждан, которые планировали пересидеть лето на даче. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что уровень безработицы в России в сентябре 2020 года сократился до 6,3%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 3,7 млн человек.