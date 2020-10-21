Москва, , 15:49 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские дилеры реализовали 93 единицы новых автомобилей сегмента Luxury — на 9% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее продаваемыми люксовыми автомобилями в России стали модели Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-Class. Эти авто разошлись в прошлом месяце по 33 штуки. При этом Bentley продемонстрировал рост на 74%, а Mercedes-Benz Maybach S-Class всего на 18%.

Далее по объёму купленных российскими автолюбителями автомобилей сегмента Luxury идёт итальянский Lamborghini (15 ед.). Здесь наблюдается рост продаж в пять раз. Также в список попали: Rolls-Royce (10 ед.; +25%), а также по одному автомобилю Ferrari и Maserati.

Отмечается, что с января по сентябрь 2020 года был куплен 841 люксовый автомобиль, что на 12% меньше, чем год назад.

Напомним, в августе нынешнего года самым продаваемым люксовым автомобилем с пробегом в России была модель Mercedes-Benz S-Класса, чьи продажи составили 1296 единиц — на 3% меньше прошлогоднего уровня перепродаж.

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