Москва, 21 октября 2020, 15:44 — REGNUM Решение о выплате субсидии на оплату услуг ЖКХ, исходя из соответствия дохода граждан величине прожиточного минимума, это правильный шаг в поддержке малообеспеченных слоев населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM21 октября заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина.
Как подчеркнула экономист, низкие доходы населения ведут к долгам за ЖКХ, поэтому с экономической точки зрения расширение круга лиц, имеющих право на получение субсидий, будет способствовать притоку денежных средств в отрасль в целом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Общероссийский народный фронт выдвинул предложение снять нагрузку на бедных граждан России, связанную с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
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