Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM Расходы на погашение и обслуживание государственного долга Казахстана в 2020 году возрастут на 12% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на пленарном заседании парламента.

По его словам, в 2023 году этот показатель возрастет до 23% к ВВП. Вместе с тем, в ближайшие годы планируется сократить дефицит государственного бюджета: в 2021 году — до 3,4%, в 2023 году — 2,1% к ВВП. Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заверил, что государственный долг находится на безопасном уровне.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что в 2020 году номинальный ВВП составит 69,8 трлн тенге ($163,1 млрд), а в 2021 году — 76,7 трлн тенге ($179,2 млрд).

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