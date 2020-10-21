Москва, , 15:40 — REGNUM Уголовная ответственность правоохранителей за незаконное возбуждение уголовных дел — эта мера, которую реально ждет и правозащитное сообщество, и предприниматели, и омбудсмены всех уровней, считает глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 21 октября, комментируя новость о том, что генпрокурор России Игорь Краснов пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес.

«Мы можем много говорить, много делать для прекращения незаконного уголовного преследования, давления на бизнес с помощью силовых методов, но пока нет персональной ответственности конкретного следователя за его конкретные действия, мы не искореним низовую коррупцию, — отметил Хуруджи. — Приведу личный пример, следователь, который фабриковал дело против меня лично, после моего оправдательного приговора пошел на повышение. Потом он же возбуждал и двигал дело против ростовского банкира Колмыкова, и после еще одного оправдательного снова повышение. И это были громкие публичные дела, привлекавшие внимание прессы, при этом наказания для следователя нет, только поощрение».

Он обратил внимание на феноменальную статистику, в послании Федеральному собранию президент сказал: «Сегодня почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Вот за эти «непонятные соображения» виновные должны нести реальную ответственность. Надеюсь, что позиция президента и генерального прокурора будет услышана на местах».