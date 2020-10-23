Москва, , 06:10 — REGNUM Мнения о необходимости продолжения российской программы льготного ипотечного кредитования разделились. Так, например, замминистра финансов Алексей Моисеев выразил беспокойство по поводу возможности роста финансовой пирамиды на основе льготной ипотеки. Как мыслит Минфин РФ о судьбе ипотечных льгот в ближайшем будущем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Моисеев объяснял возможность возникновения нездоровой ситуации на почве льготной ипотеки тем, что «мы не знаем, какая ставка будет через 10−15 лет». Тем не менее Минфин России готов продолжить программу, правда, оснастив ее необходимыми поправками и правилами. С этими оговорками программа будет работать не столь на удовлетворение спроса любого и каждого заемщика, независимо от ситуации, сколько на дополнительное укрепление баланса в общей финансовой системе.

Для достижения намеченного результата Минфину пришлось учесть многое, включая и коррупциогенные лазейки нынешнего кредитования. О чем идет речь и в какую сторону конкретно будут меняться правила?

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