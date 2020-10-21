Москва, , 15:28 — REGNUM Россия входит в топ стран с самым дешевым интернетом, и поэтому вполне логично, что в ближайшее время он может немного подорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ возможен рост тарифов на домашний интернет, ТВ и телефонию.

«Россия входит в топ стран с самым дешевым интернетом. В РФ цена интернета — это 0,91 доллара за 1 Гб. Не самый, но дорогой интернет в США — 12,37 долларов за 1 Гб. В Греции — 32,71 доллара. Можно сказать, что интернет в России близок к самому дешевому, — сказал эксперт. — Поэтому вполне логично, что есть смысл его удорожания, но не намного, так как это нагрузка на карман населения при росте курса доллара и обещаниях светлого цифрового будущего. Лидеры российского рынка ИКТ на фоне роста спроса к широкополосному доступу в интернет (из-за «удаленки») развивают новые цифровые сегменты — облачные сервисы, «умный город», госуслуги. Финансовых трудностей у операторов как участников цифрового рынка нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию информационного аналитического агентства TelecomDaily, роста тарифов в размере 10−20% в 2021 году на домашний интернет, ТВ и телефонию ожидает большая часть российских операторов фиксированной связи.

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