Москва, 21 октября 2020, 15:28 — REGNUM Россия входит в топ стран с самым дешевым интернетом, и поэтому вполне логично, что в ближайшее время он может немного подорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ возможен рост тарифов на домашний интернет, ТВ и телефонию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию информационного аналитического агентства TelecomDaily, роста тарифов в размере 10−20% в 2021 году на домашний интернет, ТВ и телефонию ожидает большая часть российских операторов фиксированной связи.
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