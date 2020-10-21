Москва, 21 октября 2020, 15:26 — REGNUM Мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами, заявил президент России Владимир Путин 21 октября на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что процессы восстановления мировой экономики очень не устойчивы. Путин добавил, что компании РСПП завязаны на сложные торговые цепочки, и предприниматели на практике чувствуют вызовы, с которой столкнулась российская экономика.
Ранее Владимир Путин, выступая на встрече с членами РСПП, попросил членов союза промышленников обеспечить занятость населения граждан.
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