Ярославль, , 15:25 — REGNUM В Ярославской области оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020 года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Деньги

Наибольшее падение оборота пришлось на апрель и май (77,6 и 80,3% по сравнению с аналогичным периодом). После этого оборот торговли начал постепенно восстанавливаться и составил в сентябре 89,8%.

Несколько больше упала выручка предприятий общественного питания. В январе-сентябре оборот баров, ресторанов, столовых и кафе составил 84,8% от прошлогоднего уровня. Тенденция та же — максимальное падение в апреле-мае и постепенный рост с июня до 88,8% в сентябре.