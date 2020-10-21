Прага, , 15:13 — REGNUM Решение о закрытии в Чехии всех магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, приняли на фоне роста числа выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом власти республики. Об этом 21 октября сообщил чешский министр здравоохранения Роман Прымула на своей странице в соцсети Twitter.

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«Закрываются магазины, кроме, конечно, (имеющих) в ассортименте (товары) первой необходимости», — говорится в сообщении Прымулы.

Кроме этого, он уточнил, что в торговых центрах будут работать только те отделы и магазины, которые торгуют продуктами питания, средствами дезинфекции и хозяйственными товарами, а также аптеки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чехии за сутки было выявлено свыше 11 тыс. новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 193 тыс.