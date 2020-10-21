Москва, , 14:56 — REGNUM Ключевой посыл работы российских властей в период пандемии коронавируса — защита жизни и здоровья людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.

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«В центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья людей. Это ключевой посыл всей нашей работы в период эпидемии. Просил бы рассказать, как в ваших компаниях реализуются меры защиты сотрудников от рисков эпидемии, что делается для сохранения их здоровья», — сказал Путин.

По его словам, сейчас особенно важно обеспечить «занятость и доходы граждан».