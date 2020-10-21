Москва, , 14:54 — REGNUM Падение доверия граждан к банковской системе РФ оборачивается тем, что люди все больше денег несут на фондовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что уровень лояльности граждан РФ к банкам упал до минимума.

«Падение доверия граждан к банковской системе РФ оборачивается тем, что люди все больше денег несут на фондовые рынки, — сказал Делягин. — Пока фондовые рынки растут, это хорошо, а когда они начнут падать, то по последствиям это будет как банковская санация, устроенная Центральным банком России. Сейчас люди, столкнувшись с тем, что процент по вкладам близок к нулю, стали рисковать на фондовых рынках, стали играть в эти игры. Сейчас они пока что выигрывают, потому что рынки смотрят вверх. Когда рынки будут смотреть в другую сторону, всех, кто играл, ждет большая беда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс лояльности населения к банкам (NPS), подсчитанный аналитическим центром НАФИ, к сентябрю составил всего 1,3 — это новый минимум для России за последние пять лет.

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