Москва, 21 октября 2020, 14:54 — REGNUM Падение доверия граждан к банковской системе РФ оборачивается тем, что люди все больше денег несут на фондовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что уровень лояльности граждан РФ к банкам упал до минимума.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс лояльности населения к банкам (NPS), подсчитанный аналитическим центром НАФИ, к сентябрю составил всего 1,3 — это новый минимум для России за последние пять лет.
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