Москва, , 14:54 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan Automobile получил в России патент на торговый знак Changan Hunter. Соответствующий документ размещён в базе Роспатента.

Стоит отметить, что название Changan Hunter компания использует для экспортной версии рамного среднеразмерного пикапа Kaicene F70. В Китае это авто продаётся с 2019 года. Регистрация этой машины в Роспатенте может свидетельствовать о намерении Changan вывести её на российский рынок.

В создании Kaicene F70 принимали участие специалисты из концерна PSA Peugeot-Citroen. Авто имеет двухрядную четырехдверную кабину. Линейка двигателей Kaicene F70 состоит из трёх силовых агрегатов. Причём два из них — дизельные.

Топовая комплектация кроссовера предусматривает 1,9-литровый турбированный дизельный мотор Yunnei Power D20TCIE, который выдаёт 150 л. с. (350 Нм).

Напомним, в сентябре текущего года российские дилеры китайского бренда Changan продали 1021 машину. Это в 3,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

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