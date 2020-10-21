Сараево, , 14:26 — REGNUM Автомобильный рынок в Боснии и Герцеговине в значительной степени ощутил последствия пандемии коронавируса, о чем свидетельствуют последние данные о том, что за первые девять месяцев 2020 года в общей сложности было импортированона 31 151 новых и подержанных автомобилей меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным управления косвенного налогообложения БиГ, за первые девять месяцев прошлого года в страну было ввезено 61 146 новых и подержанных автомобилей, из которых было 8 439 новых и 52 707 подержанных.

Харис Муратович, президент Ассоциации автосалонов при Торговой палате сообщил, что импорт автомобилей значительно сократился по нескольким причинам, одна из которых, безусловно, — это аренда автомобилей и туризм, которые в этом году совершенно бессмысленны.