Москва, , 14:23 — REGNUM Конъюнктура мировой экономики пошла на спад еще до начала пандемии, и вероятность еще одного экономического кризиса совершенно не исключена даже после того, как коронавирус будет побежден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Если мировая экономическая конъюнктура ухудшится, то Россию ждут тяжелые времена. Спор может идти лишь о том, сколько процентов составит этот спад и сколько рабочих мест исчезнет, — сказал Дзарасов. — Согласно прогнозам МВФ, в 2021 году дела должны пойти лучше, но неизвестно, оправдается ли этот прогноз. Авторы таких предсказаний игнорируют тот факт, что конъюнктура мировой экономики пошла вниз накануне пандемии. И поэтому вероятность новой волны мирового спада совершенно не исключена. И российская экономика будет переживать больший спад, чем развитые страны».

При этом, как подчеркнул экономист, серьезного внедрения новых технологий в России не наблюдается, а ситуация с рабочими местами продолжает определяться искаженной структурой экономики — искаженной в пользу добывающих отраслей.

«Для того, чтобы позитивно повлиять на рынок труда, нужно радикально повысить уровень инвестиций в нашу экономику, — сказал Дзарасов. — Сейчас их удельный вес невелик. Около 20% ВВП. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы открыть перед рынком труда какие-то серьезные перспективы. И национальные программы не могут изменить ситуацию радикально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов оценил перспективы роботизации мировых производственных процессов.

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