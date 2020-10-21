Уфа, , 14:23 — REGNUM Пожарные части пополнятся новой пожарно-спасательной техникой в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 октября на площади перед домом правительства республики премьер-министр правительства региона Андрей Назаров и заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов вручили ключи от новой пожарно-спасательной техники.

Отмечается, что десять единиц спасательных машин будут отправлены в пожарные части сел Урман, Тирлянский, Верхний Авзян, Миндяк, деревни Шамонино и города Туймазы. Беспилотный летательный аппарат и две аварийно-спасательные водолазные машины будут переданы в поисково-спасательный отряд в селе Павловка. А две передвижные химические лаборатории переданы в Службу обеспечения мероприятий гражданской защиты Уфы.

По словам Андрея Назарова, в республике будет продолжено оснащение спасательных служб современной техникой.

Сообщается, что в текущем году пожарно-спасательным силам Башкирии уже было передано 70 единиц спецтехники.

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