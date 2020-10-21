Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелёными», при поддержки «Либералов» и «Центристов», заключившими ранее «Январское соглашение» договорились обнародовать названия юридических лиц, получающих антикризисную помощь от государства на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки шведскому бизнесу обойдутся правительству страны в 43 миллиарда крон (€4,1 млрд). Однако вскоре возникла проблема: власти, давая частному бизнесу деньги налогоплательщиков, не могли назвать реципиентов антикризисной помощи, так как это было запрещено действующим законодательством в рамках неразглашения коммерческой информации.

Теперь правительство страны предлагает отменить данный принцип с 1 июля 2021 года.

«Таким образом, каждый сможет расследовать факт предоставления помощи», —прокомментировала решение министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Подчеркивается, что отказ от соблюдения принципа неразглашения коммерческой информации будет применён ретроспективно, то есть названия юридических лиц, получивших деньги от правительства до 1 июля 2021 года, также станут известны.

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