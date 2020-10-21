Москва, , 14:15 — REGNUM Дешевый труд по-прежнему вытесняет современные технологии, и поэтому перспективы повсеместной роботизации остаются весьма туманными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал доклад «Будущее рабочих мест 2020» Всемирного экономического форума, авторы которого спрогнозировали, что из-за внедрения новых технологий и изменений в разделении труда людей и машин 85 млн рабочих мест исчезнут с рынка труда.

«Сейчас мировая экономика вошла в период турбулентности, и такие прогнозы стоят недорого, — сказал Дзарасов. — Никто не знает, что будет происходить в ближайшие пять лет. Прогноз опирается на экстраполяцию одного фактора — внедрение достижений технического прогресса в производство. Но авторы таких прогнозов игнорируют то, что мировая экономика сейчас развивается не за счет передовых технологий, а за счет экстенсивного расширения трудозатратных технологий. Мировая экономика переживает глубокий застой. И что будет с рабочими местами, не знает никто».

Как полагает Дзарасов, мировые перспективы рынка труда будут зависеть от того, удастся ли преодолеть текущий кризис в мировой экономике.

«Пока не видно, как это сделать, перспективы роботизации остаются прежними. Дешевый труд вытесняет современные технологии. Финансовые потоки должны быть направлены с финансово-спекулятивных рынков в реальный сектор. И вот тогда начнется массовое внедрение достижений технического прогресса», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 40% работодателей намерены сократить число рабочих мест к 2025 году.

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