Москва, 21 октября 2020, 14:15 — REGNUM Дешевый труд по-прежнему вытесняет современные технологии, и поэтому перспективы повсеместной роботизации остаются весьма туманными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал доклад «Будущее рабочих мест 2020» Всемирного экономического форума, авторы которого спрогнозировали, что из-за внедрения новых технологий и изменений в разделении труда людей и машин 85 млн рабочих мест исчезнут с рынка труда.
Как полагает Дзарасов, мировые перспективы рынка труда будут зависеть от того, удастся ли преодолеть текущий кризис в мировой экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 40% работодателей намерены сократить число рабочих мест к 2025 году.
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