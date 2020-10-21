Ярославль, 21 октября 2020, 14:14 — REGNUM Строительство школы и детской поликлиники в Ярославле идёт в соответствии с графиком работ. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Поликлиника на улице Попова и школа на улице Чернопрудной в микрорайоне «Сокол» возводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ход работ на объектах оценила комиссия из представителей регионального департамента строительства, чиновников мэрии города и депутатов областной Думы.
В здании школы начались установка окон, кровельные работы. Идет монтаж электропроводки, сетей отопления. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории, подготовлена площадка под стадион.
В детской поликлинике на улице Попова идёт строительство 5-го этажа. В декабре планируется подключить отопление. Завершение работ запланировано на конец 2021 года. Построить новую школы должны летом 2021 года.
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