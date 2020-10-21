Ярославль, , 14:14 — REGNUM Строительство школы и детской поликлиники в Ярославле идёт в соответствии с графиком работ. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Строительство школы в Ярославле Duma.yar.ru

Поликлиника на улице Попова и школа на улице Чернопрудной в микрорайоне «Сокол» возводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ход работ на объектах оценила комиссия из представителей регионального департамента строительства, чиновников мэрии города и депутатов областной Думы.

«Эти два объекта — конкурсная история. Мы смогли обосновать перед федеральным центром необходимость их строительства в рамках национального проекта, — рассказал директор департамента строительства Виктор Жучков. — Его задача — увеличение темпов строительства и развитие необходимой инфраструктуры. А для Фрунзенского района Ярославля это как раз актуально. У нас есть жесткие обязательства, финансовые и по строительным объемам, поэтому оба объекта на постоянном контроле не только у департамента, но и у депутатского корпуса. На сегодня все, что происходит на площадках, нас устраивает. Нет сомнений, что планы этого года будут выполнены».

В здании школы начались установка окон, кровельные работы. Идет монтаж электропроводки, сетей отопления. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории, подготовлена площадка под стадион.

В детской поликлинике на улице Попова идёт строительство 5-го этажа. В декабре планируется подключить отопление. Завершение работ запланировано на конец 2021 года. Построить новую школы должны летом 2021 года.

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