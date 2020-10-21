Москва, , 14:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года первое место по количеству перепроданных в Москве автомобилей занимает Ford Focus. Об этом 21 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчётный месяц в российской столице было перепродано 670 моделей Ford Focus. Это на 24% больше, чем было перепродано год назад. Тогда Ford Focus в столице поменял своих хозяев 541 раз.

За этот же период перепродажи Hyundai Solaris на московском авторынке выросли на 13%, до 626 экземпляров. Третье место по популярности у москвичей на вторичном рынке занимает чешская модель — Skoda Octavia. Это авто предпочли приобрести 611 человек. Здесь наблюдается рост перепродаж на 32%.

На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно KIA Rio (541 ед.; — 0,6%.) и Volkswagen Polo (455 ед.; +38%).

Напомним, в сентябре текущего года продажи машин на вторичном рынке Москвы достигли 25 784 единиц. Это на 24% больше, чем было перепродано в прошлом году.

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