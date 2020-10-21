Оренбург, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области общий сентябрьский объем допвыплат медработникам за работу с COVID-пациентами составил 392 млн рублей, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Доплаты стимулирующего характера получили 11 965 медицинских и иных работников, что на 2,7 тысяч человек больше, чем за август. Среди получателей выплат 2 860 врачей и 6 678 представителей среднего медицинского персонала, а также 1 787 младших медработников и 640 водителей.

Напомним, ранее глава минздрава региона Татьяна Савинова заявила, что из-за роста заболеваемости все службы здравоохранения перегружены.

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