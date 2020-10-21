Махачкала, , 14:10 — REGNUM Почти 280 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии установит в Дагестане ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2024 года. Тем самым республика станет лидером среди регионов Северного Кавказа по уровню внедрения «умных» счетчиков, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе энергокомпании.

Отмечается, что «умная» система учета электроэнергии позволяет получать в онлайн-режиме точные данные об энергопотреблении и оперативно реагировать на любые нарушения. При этом клиенты смогут выбирать свою собственную программу потребления — например, больше загружать свои мощности в вечерние и ночные часы, когда стоимость электроэнергии меньше.

«Мы начали массовое внедрение интеллектуальных приборов учета в шести республиках Северного Кавказа. Всего [до 2024 года] будет установлено порядка 575 тыс. устройств, из них 277 тыс. — в Дагестане», — приводятся в сообщении слова первого замгендиректора «Россетей» Андрея Майорова.

Проект стартует на юге Дагестана — в Ахтынском районе, где уже в 2020 году будут установлены первые 2,8 тыс. умных «счетчиков». Это обусловлено тем, что здесь фиксируются максимальные показатели потерь энергоресурса. Всего до конца года в районах республики планируется установить 16,3 тыс. интеллектуальных приборов учета.