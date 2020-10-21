Уфа, , 13:34 — REGNUM Завод по производству промышленных насосов и оборудования для обращения с сыпучими материалами планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития и инвестиционной политики.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликунововой, инвестор планирует направить на реализацию данного проекта 217 млн рублей и создать 102 новых рабочих места.

Она также отметила, что данный проект окажет положительное влияние на социальную и экономическую сферу Благовещенска и региона.

По словам главы администрации Благовещенского района Олега Голова, на ТОСЭР зарегистрированы семь резидентов, которые совокупно планируют направить на реализацию проектов 1,8 млрд. рублей. При этом будут созданы 419 новых рабочих мест.⠀

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