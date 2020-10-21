Архангельск, , 13:29 — REGNUM Семь миллиардов рублей направят из федерального бюджета на освоение свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Крупнейшее в России свинцово-цинковое месторождение, расположенное на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, будет осваиваться при серьезной поддержке со стороны федерального центра. Общий объем инвестиций в проект составит 71 млрд рублей. Десятую часть — 7 млрд — АО «Первая горнорудная компания» получит в форме субсидии из федерального бюджета», — написал глава региона.

Павловское месторождение на Новой Земле обладает мощными природными запасами — 47,7 млн тонн руды, в том числе цинка, свинца, серебра. Проект предполагает строительство самого северного горнодобывающего предприятия. Налоговые отчисления в бюджет за весь период реализации проекта составят не менее 43 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, месторождение Павловское было открыто АО «Первая горнорудная компания» в 2001 году. Поисково-оценочные работы проведены в 2001—2002 годах, в результате которых поставлены на государственный учет запасы свинцово-цинковых серебросодержащих руд категории С1 и С2 в количестве 37 млн тонн (или 2,4 млн тонн свинца и цинка).