Москва, , 13:33 — REGNUM Российское Министерство внутренних дел категорически против идеи Министерства финансов о сокращении штатной численности и частичной передаче функций другим ведомствам. Об этом сообщил 21 октября источник в центральном аппарате МВД России.

«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов», — заявил источник ТАСС.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что Минфин предлагает сократить в органах внутренних дел каждого десятого сотрудника, и для оптимизации расходов объединить МВД, ФСИН, ФССП и Государственную фельдъегерскую службу (ГФС). Ряд функций МВД Минфин предложил передать Минтруду и Минздраву.

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