Магас, , 13:23 — REGNUM На урожай сельхозкультур в Ингушетии оказала сильное негативное воздействие погода. Из-за засухи и града сельхозпредприятия понесли значительный урон. Об этом сообщил в ходе совещания с участием первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухажир Албаков.

По его словам, погибли или повреждены частично 20% озимых на площади 7,5 тыс. гектаров и 50% яровых на площади 21,5 тыс. гектаров. В мае — октябре из-за засухи в Ингушетии даже пришлось вводить режим ЧС. В результате поздних заморозков только у одного крупнейшего производителя фруктов ООО «Сад-Гигант Ингушетия» из-за повреждения цветущих садов потеряно до 90% урожая косточковых и около 40% семечковых.

Несмотря на ущерб от негативных природных явлений, сельхозпроизводителям Ингушетии удалось восстановить потери и даже превысить уровень урожайности прошлого года.

«При всех сложностях, вызванных погодными условиями, в 2020 году аграрии республики на должном уровне провели уборку урожая зерновых колосовых культур. Намолочено 62,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,8 ц/га. Для сравнения: в 2019 году — 19,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 14,5 ц/га», ­ — приводит слова вице-премьера Микаила Илезова пресс-служба правительства.