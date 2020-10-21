Москва, , 13:16 — REGNUM По итогам сентября 2020 года продажи китайских автомобилей на вторичном рынке России составили 8589 единиц — на 28% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего в отчётный месяц российские автолюбители приобрели подержанных кроссоверов Chery Tiggo — 1071 единица. По сравнению с прошлым годом продажи этой модели выросли на 52,8%.

На втором месте среди подержанных «китайцев» находится Great Wall Hover. Это авто предпочли приобрести 795 российских покупателей, что на 35% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Lifan X60 с результатом в 761 экземпляр перепроданных авто (+41,7%).

Четвёртое и пятое места в рейтинге занимают соответственно Lifan Solano (722 ед.; +30,8%) и Geely Emgrand (482 ед.; +5,5%).

Напомним, в сентябре 2020 года в России на вторичном рынке было перепродано 502 310 машин. Это на 25% больше, чем в сентябре год назад.

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