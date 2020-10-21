Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект, призванный увеличить уровень среднедушевого дохода семьи, при котором у людей возникает право на получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Авторы законопроекта предлагают выдавать пособие, если среднедушевой доход составляет три величины прожиточного минимума. Например, в Москве, если доход меньше 52 тыс. рублей, в Перми, если он меньше 31 668 рублей, а для Новгородской области — менее 31 488 рублей.

Сейчас размер пособия напрямую зависит от величины прожиточного минимума. В среднем по стране она составляет 10 609 рублей, но в зависимости от экономической ситуации корректируется в каждом отдельно взятом регионе. Чтобы получить пособие на ребёнка, среднедушевой доход каждого члена семьи должен быть не более двух размеров прожиточного минимума, установленного в регионе.