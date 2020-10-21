Москва, , 12:58 — REGNUM Санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются частью несправедливой конкуренции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало неотъемлемой частью несправедливой конкуренции на самом деле, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

По его словам, такая деструктивная линия продолжается не первый год и наносит вред отношениям между двумя странами.