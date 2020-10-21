Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Соглашение, внесенное в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, направлено на обеспечение равенства прав в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных трудящимися пенсионных прав на территории государств — членов ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.

Предполагается, что пенсионное обеспечение будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. Для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС.

Ратификация соглашения коснется граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Ратификация завершена в Армении, Белоруссии и Киргизии, в Казахстане ратификация запланирована на декабрь 2020 года, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

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