Салехард, , 12:46 — REGNUM В Салехард прибыл первый промышленный шредер, способный измельчать крупногабаритный мусор — древесину, шпалы, шины и другое. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Дробильная установка приобретена за счёт региональной казны для работ, связанных со сносом старых зданий, пояснил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Промышленный шредер позволит не только существенно снизить объём отходов, подлежащих захоронению на полигоне твёрдых бытовых отходов, но и снизит негативное воздействие отходов на окружающую среду, подчеркнул представитель региональной власти.