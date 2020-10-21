Уфа, , 12:52 — REGNUM Среднедушевые денежные доходы жителей Башкирии во втором квартале текущего года составили 26 099 рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Башстата.

По сообщению пресс-службы ведомства, во втором квартале текущего года произошло снижение доходов населения, поскольку в первом квартале этот показатель составлял 27 567,5 рубля. При этом среднедушевые доходы жителей республики за первое полугодие составили 26 833,3 рубля.

Отмечается, что реальные доходы населения во втором квартале 2020 года составили 90,8% к аналогичному периоду прошлого года. В первом полугодии текущего года реальные доходы населения снизились на 4,1% в сравнении с первым полугодием 2019 года.

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