Москва, , 12:42 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на источники 21 октября сообщает РБК.

Отмечается, что кадровые изменения станут результатом реформы российских институтов развития, которая в настоящее время рассматривается правительством РФ. Предложения по реорганизации системы институтов развития уже подготовлены, однако решение о новой конфигурации ещё не принято. В любом случае реорганизация повлечёт за собой и возможные изменения в руководстве этих структур.

Как утверждают собеседники агентства, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Других деталей не сообщается. Знакомый Чубайса говорит, что «обсуждать можно все, что угодно, но такое решение может принять только президент».

«Чубайсу конечно нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит», — заявили в пресс-службе «Роснано».

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Чубайс был назначен на должность гендиректора госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано») в сентябре 2008 года. До этого в течение года корпорацию возглавлял бывший соратник Чубайса по РАО ЕЭС Леонид Меламед.