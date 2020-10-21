Тегеран, , 12:48 — REGNUM 20 октября восьмое заседание Совместного комитета по пограничной торговле Исламской Республики Иран и Пакистана стартовало в столице пакистанской провинции Белуджистан Кветте с целью дальнейшего развития торговых отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе текущего раунда заседания Комитета по приграничной торговле Ирана и Пакистана представители двух стран обсудили пути расширения приграничных обменов, укрепления торговли, облегчения таможенных мер и реализации совместной стратегии развития торгового сотрудничества в условиях пандемии.

Иранскую делегацию возглавил заместитель губернатора юго-восточной провинции Систан и Белуджистан по экономическим вопросам Мандана Зангане, а во главе пакистанской делегации стоит таможенный инспектор Кветта Абдул Вахид Марват.

На встрече также присутствовали представители генерального консульства Пакистана в Захедане, генерального консульства Ирана в Кветте, пакистанской таможенной службы, члены торговой палаты Кветты, а также должностные лица министерств железнодорожного и автомобильного транспорта.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Кветте в эксклюзивном интервью агентству IRNA заявил, что данная встреча чрезвычайно важна с точки зрения укрепления торговых отношений, в частности для увеличения приграничной торговли между Ираном и Пакистаном в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе совместных встреч.