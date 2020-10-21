Москва, , 12:28 — REGNUM На сегодняшний день зафиксировано снижение числа зарегистрированных в службах занятости безработных. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Численность зарегистрированных в службах занятости [людей] тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тысячи человек», — сказал Котяков.

Он отметил, что по сравнению с пиковым периодом количество зарегистрированных в службах занятости безработных лиц сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Котяков подчеркнул, что сегодня на удалённой работе находятся порядка 3,7 млн человек, что составляет 7% от всех трудоустроенных лиц.