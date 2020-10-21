Москва, 21 октября 2020, 12:25 — REGNUM Сотовые операторы России и Белоруссии перейдут на новую тарификацию в роуминге. Период эксплуатации системы в тестовом режиме начнётся 1 ноября. Об этом 21 октября по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Читайте также: Названы сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Он уточнил, что тестирование продлится в течение двух месяцев, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.
По его словам, согласно достигнутой на заседании договорённости о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, эта ставка составит 1,5 цента США за минуту вместо нынешних 30.
Также по теме: Минсвязи Белоруссии заявило о готовности к отмене роуминга с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, отмена роуминга в Союзном государстве России и Белоруссии предусмотрена «дорожной картой», принятой в декабре 2019 года. До этого, 30 июня 2017 года, была принята резолюция Высшего государственного совета Союзного государства, которая дала начало работе по отмене роуминга на территории двух стран.