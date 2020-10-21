Москва, , 12:25 — REGNUM Сотовые операторы России и Белоруссии перейдут на новую тарификацию в роуминге. Период эксплуатации системы в тестовом режиме начнётся 1 ноября. Об этом 21 октября по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

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Он уточнил, что тестирование продлится в течение двух месяцев, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.

По его словам, согласно достигнутой на заседании договорённости о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, эта ставка составит 1,5 цента США за минуту вместо нынешних 30.

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«Это позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских SIM-карт, которые находятся на территории Белоруссии, и для белорусских SIM-карт в России, улучшив качество жизни граждан Союзного государства», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена роуминга в Союзном государстве России и Белоруссии предусмотрена «дорожной картой», принятой в декабре 2019 года. До этого, 30 июня 2017 года, была принята резолюция Высшего государственного совета Союзного государства, которая дала начало работе по отмене роуминга на территории двух стран.