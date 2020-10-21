Ижевск, , 12:22 — REGNUM С начала 2020 года в Удмуртию поступило более 1 тыс. единиц различного медицинского оборудования, в том числе по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

Так, в районные и городские больницы поступило четыре компьютерных томографа, более 100 аппаратов ИВЛ, пять стационарных и семь портативных аппаратов УЗИ, 342 монитора пациента, 14 электрокардиографов и другое диагностическое оборудование.

Кроме того, 17 октября в республику поступили 50 передвижных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), которые направлены в крупные центры, где лечатся жители республики с коронавирусом: в Республиканскую инфекционную клиническую больницу, ГКБ №2, 6 и 8 Ижевска, Завьяловскую районную больницу.

Еще два новых аппарата ИВЛ получил роддом №5, где принимают рожениц с положительным тестом на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом по состоянию на 21октября выросло до 7765 случаев. За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2095 человек. Из их числа 1391 житель Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 595 — в состоянии средней степени тяжести, 109 — в тяжелом состоянии.

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