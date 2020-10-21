Владимир, , 12:21 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области и Владимирское областное отделение «Опоры России» обратились к губернатору Владимиру Сипягину с требованием обсуждать с ними вводимые для бизнеса ограничения, предупреждать о новых ограничительных мерах за два-три дня и предусмотреть для них меры поддержки. Как сообщает ИА REGNUM, открытое письмо было опубликовано областным отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

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С 16 октября во Владимирской области предприятиям общепита и развлекательным заведениям, предоставляющим услуги общественного питания, запретили работать с 23:00 до 8:00. Указ был опубликован за четыре часа до начала действия новых ограничений, из-за чего предприниматели понесли убытки — в основном, из-за отмены заказов и мероприятий, за которые им пришлось выплачивать компенсации.

После этого бизнесмены региона предложили включить их в оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики Владимирской области, который будет оценивать социально-экономические последствия новых указов, а также давать предпринимателям два-три дня на подготовку к работе в условиях новых ограничений. Действие указа бизнесмены предложили не распространять на заведения общепита, не оказывающие развлекательных услуг, — например, столовые и придорожные кафе для дальнобойщиков.

Также предприниматели региона предложили предусмотреть региональные меры поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса и обратиться в правительство РФ за федеральными субсидиями.

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