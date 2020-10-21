Душанбе, , 12:15 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года Таджикистан получил гуманитарную помощь из 58 стран на общую сумму $38,2 млн, сообщили в таможенной службе при правительстве республики.

Общий вес гуманитарной помощи составил 17 тыс. тонн. В денежном выражении наибольший размер стоимости приходится на Китай — 42,2%, Узбекистан — 10,8%, Турцию — 10,3%, Индию — 8,2% и Россию — 6,1%.

Кроме того, Таджикистан получил безвозмездную помощь международных финансовых институтов. За отчетный период Всемирный банк передал $11,3 млн, Азиатский банк развития — $2 млн и Исламский банк развития — $350 тыс.

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