Майкоп, , 12:13 — REGNUM Компания SFT Group может стать одним из первых участников индустриального парка «Яблоновский» в Республике Адыгея, возможность реализации инвестиционного проекта компанией обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и представители SFT Group, сообщили 21 октября ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Во обсуждении с главой региона приняли участие исполнительный директор ООО «Картонтара» Сергей Погодин, директор по гофродивизиону SFT Group Денис Белковский, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, зам. премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, официальный представитель РА при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Александр Наролин, заместитель министра экономического развития и торговли РА Ибрагим Билимготов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Для предоставления инвесторам условий по реализации бизнес-проектов в республике проводится большая системная работа. Одним из направлений этой деятельности является создание индустриального парка «Яблоновский», где мы предлагаем инвесторам реализовать проекты. Запуск парка также позволит обеспечить население прилегающих территорий Адыгеи существенным количеством рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет республики», — сказал в ходе обсуждения Мурат Кумпилов.

Как отметил Денис Белковский, стратегия развитии SFT Group до 2030 года предусматривает создание нового производства на юге России, и Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. Новый завод по мощности будет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО «Картонтара», который входит в SFT Gpoup.

Новый инвестиционный проект планируется реализовать в 2022—2025 годах, в качестве инвестиционной площадки рассматривается территория промышленной зоны «Яблоновский». Она имеет преимущества географического расположения, решаются вопросы обеспечения её инженерной инфраструктуры: электроснабжением, газоснабжением и водоснабжением. Прорабатываются варианты по организации съезда с федеральной трассы на подъездную дорогу к индустриальному парку.

«Сегодня мне показали территорию. Это очень перспективная инвестплощадка. Понравился и системный подход руководства республики к привлечению инвестиций, созданию данного технопарка, а также топография и заявленная инфраструктура. Однозначно, индустриальный парк «Яблоновский» будет активно развиваться. Мы заинтересованы стать его резидентами и вкладывать инвестиции в производство на территории Адыгеи», — сказал Белковский.

При выборе инвестплощадки в компании учли и успешную работу завода ООО «Картонтара», который в этом году отметил 55-летие, и является одним из ведущих предприятий на Юге России в сфере производства упаковочной и бумажной продукции. С 2007 года завод вошел в состав SFT Gpoup и системно проводит модернизацию производства с учетом современных экологических норм. В следующем году планируется направить 4 млн евро инвестиций на дальнейшую модернизацию ООО «Картонтара».

"Нам важны как модернизация действующих производств, так и строительство новых предприятий. Поэтому республика открыта к диалогу и детальному рассмотрению инвестиционного предложения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

После проработки технико-экономических обоснований нового инвестпроекта обсуждение его реализации продолжится.