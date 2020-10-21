Майкоп, 21 октября 2020, 12:13 — REGNUM Компания SFT Group может стать одним из первых участников индустриального парка «Яблоновский» в Республике Адыгея, возможность реализации инвестиционного проекта компанией обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и представители SFT Group, сообщили 21 октября ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Во обсуждении с главой региона приняли участие исполнительный директор ООО «Картонтара» Сергей Погодин, директор по гофродивизиону SFT Group Денис Белковский, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, зам. премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, официальный представитель РА при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Александр Наролин, заместитель министра экономического развития и торговли РА Ибрагим Билимготов.
Как отметил Денис Белковский, стратегия развитии SFT Group до 2030 года предусматривает создание нового производства на юге России, и Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. Новый завод по мощности будет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО «Картонтара», который входит в SFT Gpoup.
Новый инвестиционный проект планируется реализовать в 2022—2025 годах, в качестве инвестиционной площадки рассматривается территория промышленной зоны «Яблоновский». Она имеет преимущества географического расположения, решаются вопросы обеспечения её инженерной инфраструктуры: электроснабжением, газоснабжением и водоснабжением. Прорабатываются варианты по организации съезда с федеральной трассы на подъездную дорогу к индустриальному парку.
При выборе инвестплощадки в компании учли и успешную работу завода ООО «Картонтара», который в этом году отметил 55-летие, и является одним из ведущих предприятий на Юге России в сфере производства упаковочной и бумажной продукции. С 2007 года завод вошел в состав SFT Gpoup и системно проводит модернизацию производства с учетом современных экологических норм. В следующем году планируется направить 4 млн евро инвестиций на дальнейшую модернизацию ООО «Картонтара».
После проработки технико-экономических обоснований нового инвестпроекта обсуждение его реализации продолжится.